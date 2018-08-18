В задержке социальных выплат виновны военные пенсионеры?

Министр обороны Степан Полторак обратился в Кабинет министров с просьбой поднять размер денежного содержания офицерам и солдатам. Как сказал генерал Полторак, многие контрактники с боевым опытом стремятся уволиться с военной службы по причине низких доходов. По мнению Полторака, следует повысить размер денежного содержания и офицерам. Разработана специальная шкала, по которой денежные выплаты должны повыситься по всей военной иерархии, начиная с командира взвода и заканчивая командиром бригады. Это заявление министра обороны почти совпало с сообщением народного депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Мушака о том, что практически началась предвыборная компания Петра Порошенко. И сформированы уже избирательные штабы. В то же время Алексей Мушак выступил на телевидении на тему социальных выплат. Молодой депутат попрекнул Кабинет министров в популизме. Якобы не стоило повышать размер пенсий военным пенсионерам. Дескать, по этой причине в бюджете не хватает денег. А перед тем все мы стали свидетелями задержки с выплатой пенсий. Премьер-министр Владимир Гройсман долгое время делал вид, что не знает причину такой задержки. Но журналисты доказали, что в государственном бюджете нехватка средств. Потому чиновники и стали темнить, ссылаясь то на почту, то на Пенсионный фонд. Владимир Гройсман публично пригрозил главе Пенсионного фонда Украины Зарудному разбирательством и возможным увольнением. Как всегда, власть стала искать крайнего. Той же тактики придерживается и народный депутат от БПП Алексей Мушак. По его мнению, проблем с социальными выплатами не случилось бы, не будь повышения пенсий военным пенсионерам. Но при этом умалчивается, что ранее повышены пенсии прокурорам. Причем существенно. Мушаку следовало бы посмотреть, кто голосовал за государственный бюджет Украины на 2018 год. В госбюджете заложено повышение финансирования полиции, СБУ, прокуроров. Но не тех, кто действительно в этом нуждается. Возможно, контрактники и уходят с воинской службы. Потому, что видят, как некрасиво власть обошлась с военными пенсионерами. И теперь хотят заработать нормальную пенсию на гражданке. Когда власть имущие не задумываются над тем, как живут обычные люди, быть беде. Что и подтверждает суета в министерстве обороны, обеспокоенном нежеланием контрактников служить дальше за гроши. Потому военное ведомство и намерено увеличить им денежные выплаты. Теперь надо полагать, что Алексей Мушак и другие народные депутаты из правящей коалиции проголосуют за пересмотр государственного бюджета и за увеличение финансирования армии. Ко дню Независимости готовится военный парад. По словам Петра Порошенко, он будет масштабнее, чем в прошлом году. И будут представлены новые образцы вооружения. Только на все это потребуются средства. Но взять их можно только с налогоплательщиков. Так что нас ждут трудные времена. Поскольку в угоду Международному Валютному Фонду власть намерена в очередной раз повысить тарифы на голубое топливо. И постоянно растут тарифы на электроэнергию и на воду. На этом фоне такие молодцы, как Алексей Мушак, пытаются поучать ветеранов, как им должно вести себя по отношению к государственному бюджету. И не сметь требовать обещанного повышения пенсий. Но политики из БПП уже убедились, чем заканчивается невнимание к защитникам Отечества.