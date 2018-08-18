Для всех выпускников украинских школ ВНО по математике станет обязательным

Через два года для всех школьников тестирование по математике станет обязательным.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Причина этого решения — плохие результаты нынешнего ВНО и неутешительная динамика последних лет.

Напомним, что ранее свою обеспокоенность пробелами учащихся в математике даже выразил глава МИД Павел Климкин.Он раскритиковал плохую подготовку школьников в соцсети:

«Это же тотальная катастрофа! О каких перспективах развития украинского ІТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем? Мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни».

Как сообщал УНИАН, ТОП-10 специальностей, на которые в этом году подано больше всего заявлений украинских абитуриентов в высшие учебные заведения, возглавили «Филология» и «Право».

Ранее стало известно, сколько выпускников завалили ВНО по украинскому языку.