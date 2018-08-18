Синдром распада?

«Единственный урок, который можно извлечь из истории,

состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков».

Бернард Шоу

Увы! Это высказывание классика оказалось очень пророческим и, главное, особенно актуальным в наше непростое время. В самом деле, ну что наше поколение вынесло положительного из прошлой очень богатой истории, где мы оказались на изломе не просто событий, а очень резких мировых изменений? Пережить революцию, одну из самых страшных мировых воин, какой-никакой социализм – потрясающую независимость от «поработителя», потом окунуться в дичайший капитализм; оказаться на руинах страны, столь богатой на природные, географические и человеческие ресурсы – разве это положительный урок истории для нашего поколения?

Большинство простых людей как-то уже задолбались жить в интересное и непростое время, так навязываемое нам властями предержащими.

С какой стороны не посмотришь на сегодняшнюю Украину, когда-то одну из самых индустриально развитых стран мира, сплошные руины, завалы, упадок, деградация, коррупция и прочее, прочее.

Да, трудная сегодня работа у нашего президента, парламента и правительства. Куда не посмотришь – воруют. А расстрелять некого – все свои.

Сегодня создается впечатление, что многие люди мечтают жить при крепостном праве, так как оно давало гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. По этому поводу Гиппократ когда-то сказал: «Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно». Вот уже более 25 лет мы никак не можем изменить свою жизнь к лучшему. Периодические наезды, бунты, выступления, захваты, перекрытие улиц и многое другое, организованное в основном олигархами или «патриотами» не имеют к этому понятию никакого отношения. Ибо люди хотят хорошей жизни, а им все время навязывают веселую. Куда ни плюнь – всюду мелкие шалости в особо крупных размерах. Сегодня у нас самый классный день – это завтра, ибо этим синонимом нас потчуют постоянно все без исключения руководители и значительная часть средств массовой информации. Но почему-то народ, как ни проснется, постоянно оказывается в сегодня. Сегодня люди с радостью принесли бы пользу обществу, но они, в своей массе, не знают куда нести. А лапшу, которую вешают простым гражданам на уши нувориши, да в голодные бы страны!

Как показывает житейский опыт в нашей стране за последнее время, истину, которую нам преподносят, выдают в основном за китайскую мудрость или европейский порядок. Впору дать объявление: руководству Украины срочно требуется исполнители романсов и мастера художественного свиста. Многим людям порой кажется, что стратегической задачей нынешней власти является: не позволить богатым стать бедными и помогать бедным не стать богатыми.

Если и дальше наши власти будут так «эффективно» управлять страной, тогда перепись населения придется заменить на перекличку. Любая глупость, высказанная этой властью и возведенная в степень, называется общественным мнением.

В этой непростой ситуации знакомая мне отрасль строительства оказалась, может быть, на передовых позициях полураспада, ибо коррупция и вседозволенность здесь видна практически в любом регионе страны. Куда ни посмотришь, строятся высотки, торгово-развлекательные центры, кафешки и прочие объекты без всяких правил и каких-либо ограничений застройки, словно в стране отсутствуют регламенты и строительные нормы, над которыми трудились многие поколения замечательных специалистов в этой отрасли. Между этими нормативами и властными структурами наблюдается полное взаимное непонимание, так как все, что сейчас строится, строится только на коррупции, без соблюдения созданных обществом правил.

Об этом написано столько различных компрометирующих материалов, что порой кажется – нет смысла писать на эту тему, ибо никто из властей предержащих на них не реагирует, за редкими чрезвычайными фактами. Сегодня уже никого не изумляет то, как можно по одним и тем же законам так по-разному жить в нашей стране. У нас сегодня полнейшая свобода совести: хочешь – имей совесть, а не хочешь – не имей. Большинство граждан убедилось, что наши депутаты голосуют не по совести или закону, а по тарифам. Ну, как можно бороться с коррупцией в нашей стране, когда в какой кабинет не зайдешь, сразу слышишь: ну, выкладывайте с чем пришли? А рост цен правительство в очередной раз перепутало с ростом экономики. Поэтому при наших налогах дышать удается только через дыры в законах.

А свобода слова? Стоит только заиметь собственное мнение, и власть уже объявляет тебя хамом, сволочью, выродком и так далее, подлежащим немедленному перевоспитанию.

А медицина? Главное достоинство нашей платно-бесплатной медицины заключается в том, что она излечивает от желания лечиться, ибо скоро наши супруны и прочие «великие» медики введут талоны для тех, кому «только спросить», ибо бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная – с бесплатных бахил.

А пенсионеры? Чтобы хоть как-то отомстить правительству за свое жалкое существование, пенсионеры живут все дольше и дольше. Впору крикнуть: «Пенсионеры! Не экономьте на себе – за вас это уже сделало государство!»

Да! Время лечит... Главное – не сдохнуть во время лечения. А секрет нашего долголетия заключается в том, что нет денег на похороны.

Сегодня слуг народа становится все больше и больше, а народа все меньше. Сегодня общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивали… Так и хочется обратиться к Богу: «Господи, даруй людям мозг... А некоторым – инструкцию по его применению. Ибо мозгом сегодня наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией». И это происходит потому, что человеческий гений берет одну преграду за другой, а человеческий дебилизм вообще не знает преград. Ибо ничто так не объединяет людей, как общие заблуждения. Сегодня никто из депутатов не назовет народ быдлом, он скажет: «Дорогие мои избиратели!». Да, сегодня какую мову не делай державной, власть и народ все равно будут говорить на разных языках.

Этот очередной крик души хочется закончить вопросом: «Что же нам, простым гражданам делать, как нам дальше жить?».

Если вы думаете, что у меня есть на него ответ, то ошибаетесь, так как мы все в общей массе разобщены, нами управляют те, кто над нами поставлен, выполняя чужую глобальную волю. Увы!!!