Глеб Милютин: с начала года мобилизовано более 5 млрд грн налога на доходы физических лиц

В январе-июле 2018 году в бюджеты всех уровней направлено 5,2 млрд грн налога на доходы физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 1 млрд грн, или почти на 25%.

— сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В местные бюджеты Одесской области налогоплательщики направили 3,9 млрд грн, это на 760 млн грн превышает прошлогодний показатель.

Налог на доходы физических лиц, безусловно, является основным финансовым ресурсом для местных бюджетов, с удельным весом около 60%. Фискальная служба активно взаимодействует с органами местной власти в вопросах легализации зарплат и уплаты налогов, ведет разъяснительную работу среди работодателей.

— подчеркивает Глеб Милютин.

В Главном управлении ГФС в Одесской области отмечают - легальное трудоустройство также и в интересах наемных работников.

Особенно актуальным этот вопрос остается сегодня, в период курортного сезона. Обязанностью работодателей, которые привлекают работников на объектах массового отдыха является официальное оформление их на работу и добросовестная уплата налогов по заработной плате.

Только требуя официального оформления и уплаты взносов в бюджет, граждане обеспечат себе социальные гарантии от государства и достойное пенсионное обеспечение в будущем.

— акцентировал руководитель.