В Одессе задержали киллера с отклеившейся бородой

Как сообщил заместитель начальника национальной полиции Украины Вячеслав Амброськин, в ходе патрулирования Киевского района Одессы патруль обратил внимание на странного вида мужчину у которого частично отклеилась борода.

Он был задержан до выяснения личности.

В ходе процедуры оказалось, что он входит в преступную группировку одного из криминальных авторитетов Бессарабии Олега Попеску, известного в преступных кругах, как Олег Ренийский.

По предварительной информации, он прибыл в Одессу для подготовки покушения на одного из одесских предпринимателей.

Проводится расследование.