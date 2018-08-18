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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

В Одессе задержали киллера с отклеившейся бородой

Категория: Новости


В Одессе задержали киллера с отклеившейся бородой

Как сообщил заместитель начальника национальной полиции Украины Вячеслав Амброськин, в ходе патрулирования Киевского района Одессы патруль обратил внимание на странного вида мужчину у которого частично отклеилась борода.

Он был задержан до выяснения личности.

В Одессе задержали киллера с отклеившейся бородой

 

В ходе процедуры оказалось, что он входит в преступную группировку одного из криминальных авторитетов Бессарабии Олега Попеску, известного в преступных кругах, как Олег Ренийский.

По предварительной информации, он прибыл в Одессу для подготовки покушения на одного из одесских предпринимателей.

Проводится расследование.



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