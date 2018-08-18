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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В Одесской области на пожаре погиб человек

Категория: Новости


В Одесской области на пожаре погиб человек

По информации ГСЧС, накануне вечером по линии «101» поступил сигнал о возгорании частного дома в селе Соше Островское Великомихайловского района.

Когда на место прибыл наряд спасателей, выяснилось, что горит крыша частного дома. Площадь возгорания составила почти пятьдесят квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась около часа.

К сожалению, на месте возгорания было обнаружено тело хозяина дома 1956 года рождения.

Причины возгорания и гибели человека выясняются.

В тушении пожара принимали участие одна единица техники и пять человек личного состава.



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