В Одесской области на пожаре погиб человек

По информации ГСЧС, накануне вечером по линии «101» поступил сигнал о возгорании частного дома в селе Соше Островское Великомихайловского района.

Когда на место прибыл наряд спасателей, выяснилось, что горит крыша частного дома. Площадь возгорания составила почти пятьдесят квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась около часа.

К сожалению, на месте возгорания было обнаружено тело хозяина дома 1956 года рождения.

Причины возгорания и гибели человека выясняются.

В тушении пожара принимали участие одна единица техники и пять человек личного состава.