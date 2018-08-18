В Одесской области на пожаре погиб человек

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, накануне вечером по линии «101» поступил сигнал о возгорании частного дома в селе Соше Островское Великомихайловского района.
Когда на место прибыл наряд спасателей, выяснилось, что горит крыша частного дома. Площадь возгорания составила почти пятьдесят квадратных метров.
Борьба с огнем продолжалась около часа.
К сожалению, на месте возгорания было обнаружено тело хозяина дома 1956 года рождения.
Причины возгорания и гибели человека выясняются.
В тушении пожара принимали участие одна единица техники и пять человек личного состава.