Одесса, малышке срочно нужна помощь: новорожденная девочка Мелания нуждается в плазме – подробности

В Одессе семья Надтока просит у украинцев помощи для своей только что родившейся дочери Мелании. У девочки обнаружили сепсис. Семья просит одесситов помочь с плазмой.

Сейчас маленькая Надтока Мелания Ивановна находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Для спасения крохи, страдающей от сепсиса, необходима кровь. Подойдет любая группа.

Сдать кровь для девочки можно только по одному адресу: г. Одесса, Бисквитный переулок, 2. Перед сдачей нужно обязательно сказать, что кровь предназначается именно для Надтоки Мелании. После этого нужно связаться с родителями ребенка по телефонам: (093) 720-63-87 или (068) 943-24-73.

Важно отметить, что стать донорами не смогут носители ВИЧ, гепатита, сифилиса, туберкулеза. Кроме того, это запрещено беременным женщинам, а гражданам, перенесшим удаление органов, а также болевшим желтухой и имеющим нарушения функции желез внутренней секреции.

Помочь новорожденной можно и деньгами, переведя ее на карту "ПриватБанка" отца Ивана Надтоки. Номер: 5168-7427-2166-2850.