Одесские правоохранители задержали преступника, более трех лет находившегося «в бегах»

По информации ГУНП, в ходе оперативных мероприятий одесские правоохранители задержали двадцати девяти летнего мужчину, который, будучи приговоренным за грабеж к заключению на шесть лет, после трехлетнего пребывания в местах лишения свободы сбежал и более трех лет находился в розыске.

При задержании у него был обнаружен пистолет. Еще один был обнаружен в месте его пребывания при обыске.

Возбуждено уголовное дело по статье 393 (побег из мест заключения).

В результате срок пребывания в «местах не столь отдаленных» у задержанного может увеличиться еще на четыре года и составить десять лет лишения свободы.