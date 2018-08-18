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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесские правоохранители задержали преступника, более трех лет находившегося «в бегах»

Категория: Новости


  По информации ГУНП, в ходе оперативных мероприятий одесские правоохранители задержали двадцати девяти летнего мужчину, который, будучи приговоренным за грабеж к заключению на шесть лет, после трехлетнего пребывания в местах лишения свободы сбежал и более трех лет находился в розыске.

При задержании у него был обнаружен пистолет. Еще один был обнаружен в месте его пребывания при обыске.

Возбуждено уголовное дело по статье 393 (побег из мест заключения).

В результате срок пребывания в «местах не столь отдаленных» у задержанного может увеличиться еще на четыре года и составить десять лет лишения свободы.



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