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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Новый случай уличной стрельбы произошел накануне в Киевском районе Одессы

Категория: Новости


Новый случай уличной стрельбы произошел накануне в Киевском районе Одессы

  По информации ГУНП, накануне к ним поступило сообщение, что в один из медицинских центров города доставлен пострадавший с огнестрельными ранениями грудной клетки и предплечья.

Пострадавший находился в сознании и позднее рассказал следователю, что стал жертвой неспровоцированного нападения.

На улице Вильямса к его припаркованному автомобилю внезапно подбежал неизвестный ему мужчина и сделал несколько прицельных выстрелов из пистолета. После чего скрылся. По словам пострадавшего, мотивы происшедшего ему неизвестны.

В настоящее время сотрудники Киевского отдела полиции расследуют происшедшее и принимают меры к установлению личности и задержанию стрелявшего.

Отметим, что по предварительной информации, стрельба велась из травматического оружия, однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 15 и части 1 статьи 115 УК Украины («покушение на преступление» и «покушение на убийство»).



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