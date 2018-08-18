В ходе спецоперации на Промрынке «7 километр» якобы было обнаружено контрабандных товаров на сто пятьдесят миллионов долларов!

Об этом Генеральный прокурор сообщил в ходе брифинга.

По его словам, в ходе предпринятых сотрудниками Прокуратуры и налоговиками на одесском Промрынке «7 Километр» были обнаружены контрабандные товары, содержащиеся на трехстах складах.

Общая сумма найденного товара без каких либо документов, по словам Генпрокурора, составила около ста пятидесяти миллионы долларов. Речь, по его данным, идет о ста тысячах тонн ткани.

Напомним, что операция проводилась первого августа и вызвала резко негативный общественный резонанс. Дело в том, что, по словам торгующих на Промрынке людей, проверяющие не показали документов на проверку конкретных контейнеров, а хотели проверять все подряд, не имея на это никакого формального права. Что и вызвало возмущение работающих на «7 километре» людей.

Напомни, что в знак протеста на время была даже перекрыта дорога «Одесса-Овидиополь».

Отметим, что вопрос о том, представляет ли себе Генпрокурор данный объем ткани и то, сколько места она должен занимать, Генпрокурор оставил без ответа.