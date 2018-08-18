В Аркадии чуть не сгорела гостиница

По информации ГСЧС, около девятнадцати часов по линии «101» поступил сигнал о возгорании в гостиничном здании в Аркадии. Уже через несколько минут на место прибыли пожарные.

Как выяснилось, пожар возник на втором этаже двухэтажного гостиничного комплекса, расположенного на улице Посмитного.

В течение получаса пожар был погашен. Площадь возгорания составила около сорока квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

В борьбе с огнем были задействованы пять единиц техники и двадцать человек личного состава.