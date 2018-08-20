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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Приморский отдел полиции принесли …артиллерийский снаряд

Категория: Новости


В Приморский отдел полиции принесли …артиллерийский снаряд

  Феноменальный случай произошел накануне в приморском районе. Накануне вечером туда пришел шестидесяти пятилетний одессит и принес…предмет, похожий на артиллерийский снаряд, якобы найденный им на улице.

С целью недопущения опасных ситуаций полицейские незамедлительно вызвали спасателей и взрывотехников, которые обследовали находку. К счастью, она оказалась только имитационной копией снаряда и не представляла никакой угрозы.

Полицейские поблагодарили пенсионера за бдительность, но разъяснили, что подобные действия с реальным боеприпасом могли привести к угрозе гибели многих людей.



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