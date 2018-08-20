Горький и его парк

Одесса – город у моря, город жизнерадостных людей, колоритных двориков, солнечных пляжей. Помимо богатой истории, Южная Пальмира известна как один самых зеленых городов Украины. А все благодаря многочисленным паркам и скверам, которые составляют добрую половину ее достопримечательностей. Активное озеленение города началось еще во времена его основателей, и продолжается эта традиция до сих пор. Город постепенно превратился в настоящий цветущий сад, каковым является и сегодня.

В Одессе существует более десятка красочных одесских парков, без посещениях которых отдых в Одессе не будет таким полным и ярким. Об одном из них речь и пойдет далее. В центре нашего внимания сегодня парк имени Горького. Чем же примечателен этот парк? Почему он носит такое название? Где связь и в чём суть? – вот те вопросы, в которых нам с вами придётся разобраться.

Итак, краткий экскурс в историю… Одесса 90-х годов позапрошлого столетия была большим портовым городом, куда в поисках работы шли на заработки крестьяне. Голод, охвативший Россию в 1891 году, привел на “дно” жизни тысячи “босяков”. Яркое, незабываемое описание одесского порта, города и его людей находим мы на страницах одного из лучших горьковских рассказов того периода “Челкаш”. Писатель впервые приехал в Одессу в конце июля 1891 года и увидел гавань, “где возвышался лес мачт, окутанных туманом черно-сизого дыма, откуда плыл глухой шум якорных цепей”. “Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди, – все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию”.

Писатель в те годы работал грузчиком в одесском порту, живя среди обитателей “дна” в “баржане” – ночлежном доме, находящемся близ моря, на спуске к Таможенной площади. Там Горький видел своих будущих героев, пришедших в порт из районов Молдаванки, Пересыпи, Старого базара и пропивающих заработанные гроши в кабаках. Одесские впечатления нашли художественное воплощение в рассказах “Челкаш”, “Мой спутник”, “Емельян Пиляй”, “На соли”, “Граф Нелепо и все тут”. Горький получил от редактора В.Н. Маракуева приглашение переехать на работу в Одессу. Но в Одессу Горький так и не переехал, но согласился быть корреспондентом “Одесских новостей” на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. С мая 1896 года пришло в Одессу семьдесят очерков в течение трех с половиной месяцев, которые составили яркий след в истории публицистики и имели большое значение в творчестве писателя. Многие одесские писатели с гордостью считали Горького своим учителем. Алексей Максимович поддерживал Бабеля, защищая его от нападок С. Буденного. Уже в советское время по пути из Италии на борту парохода “Жан Жорес”, плавающего за границу, Алексей Максимович еще раз встретился с Одессой. Тысячи одесситов направились в порт на встречу с любимым писателем. “Жан Жорес” вошел в одесскую бухту 17 мая 1933 года. Стоя на капитанском мостике, Горький приветствовал собравшихся одесситов теплыми словами.

Безусловно, Максим Горький, для русской и советской литературы фигура культовая. Он пять раз номинировался на Нобелевскую премию, был самым издаваемым советским автором на протяжении всего существования СССР и считался наравне с Александром Сергеевичем Пушкиным и Львом Толстым главным творцом отечественного литературного искусства.

Благодарные одесситы в честь великого русского писателя, повлиявшего на слог и стиль одесских литераторов тех времён, воздвигли парк в его честь.

Строительство парка началось ещё в 1961 году. А само открытие парка состоялось в 1973 году. Это один из самых молодых и небольших одесских парков. На территории парка приблизительно 6000 деревьев. Это идеальное место, чтобы погулять с ребенком любого возраста – это парк культуры и отдыха. Сегодня этот парк примечателен тем, что здесь имеется огромное количество аттракционов, площадок, горок и игровых центров для детей, все еще работает кинотеатр "Москва", есть несколько кафе, футбольное поле, каток и теннисные корты.

Совсем недавно в парке появилось новое развлечение - мини-гольф, где за небольшую плату можно ощутить себя настоящим представителем аристократии.

У парка даже есть свой собственный сайт, с картой, галереей и подробнейшим описанием всех прелестей и развлечений, которые Вы и члены Вашей семьи могут с радостью и восторгом испытать на себе. Более подробно можно ознакомиться по ссылке : http://park-gorkogo.od.ua

Парк Горького – единственный парк в Одессе, территория которого ограждена и закрывается на ночь. Сейчас там много неухоженных уголков, но в парке идет реконструкция, которую обещают закончить как можно скорее. Уже полностью отремонтирована площадь за кинотеатром "Москва" - здесь высажены клумбы, установлены скамейки, урны для мусора, работает музыкальный фонтан. Скамеек в парке очень много вдоль всех дорожек, почти возле каждой есть урна, поэтому в парке довольно чисто. Возле кинотеатра работает бесплатная парковка (въезд со стороны ул. Варненской). Также в парке есть бювет с чистой артезианской водой, вход со стороны ул. Космонавтов, он работает с 8.00 до 20.00 и набрать здесь воды можно абсолютно бесплатно. Для спортсменов есть несколько площадок с турниками, брусьями, шведскими стенками. А вот для владельцев животных в парке есть ограничения – на площади за кинотеатром выгуливать собак на газонах запрещено. Зато в остальной части парка есть достаточно травки, чтобы домашние любимцы могли побегать вволю.

К этому парку ведут улицы Терешковой, Варненская и Космонавтов, добраться до которых легко можно с помощью троллейбуса № 9. Такая мини-экскурсия может быть увлекательной не только для жителей города, но и для массы туристов.