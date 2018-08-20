В Овидиопольском районе задержали главу сельского совета

Сотрудниками прокуратуры города Ильичёвска было проведено расследование и факты, которые были выявлены — являются основанием для открытия уголовного дела.

Главу сельского совета подозревают в: требовании неправомерной выгоды, не подаче декларации, подачи документов для регистрации юридического лица с не правдивыми ведомостями.

Также главу села подозревают в требовании взятки в размере 10 тысяч долларов за помощь в заключении долгосрочного договора на земельный участок. Данный участок находится на берегу Днестровского лимана — и планировалось, что там будет построена база отдыха.