В следственном изоляторе в Одессе был задержан капитан внутренней службы

Службой собственной безопасности замечено, что один из сотрудников проносит в режимную зону запрещенные вещества.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. начальника администрации уголовно-исполнительной службы Украины Владимир Мелюхов. "Оборотень в погонах" действовал осторожно. Наркотические вещества были спрятаны в зарядное устройствр, предназначенное для мобильного телефона.

"Ближе к осени кто-то собирает урожай фруктов и овощей, а сотрудники Одесской УИН-21 собирают урожай несколько иного содержания" - отметил Владимир Мелюхов. Пообещал, что продолжение следует.