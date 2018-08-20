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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Иностранец на границе лишился большой суммы

Категория: Новости

Иностранец на границе лишился большой суммы

  Излишек валюты изъяли у гражданина Молдовы в Одесской области. Крупную сумму средств пытался перенести иностранец через границу в пункте пропуска «Платоново».

Во время пограничного контроля лиц, которые направлялись на выход из Украины, сотрудники Подольского отряда обратили внимание на нервное поведение одного из мужчин. Правоохранители решили проверить вещи иностранца. В сумке путешественника было выявлено 50 тысяч долларов США.

Средства, которые превышали норму перемещения, а это почти 40 тысяч долларов США, были изъяты представителями ГФС.


Источник: ГРАД



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