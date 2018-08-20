Иностранец на границе лишился большой суммы

Излишек валюты изъяли у гражданина Молдовы в Одесской области. Крупную сумму средств пытался перенести иностранец через границу в пункте пропуска «Платоново».

Во время пограничного контроля лиц, которые направлялись на выход из Украины, сотрудники Подольского отряда обратили внимание на нервное поведение одного из мужчин. Правоохранители решили проверить вещи иностранца. В сумке путешественника было выявлено 50 тысяч долларов США.

Средства, которые превышали норму перемещения, а это почти 40 тысяч долларов США, были изъяты представителями ГФС.