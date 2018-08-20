Ремонт учебно-воспитательного комплекса в Саврани Одесской области будет осуществлен за счет областного и местного бюджетов

Работы по ремонту учебно-воспитательного комплекса (УВК) в райцентре Саврань на севере Одесской области профинансированы за счет областного и местного бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба Одесского облсовета.

Так, только в 2018 году в рамках комплексной программы "Образование Одесщины" было выделено 1,475 млн грн.

В УВК уже полностью заменено старое шиферное покрытие крыши на профнастил, установлены металлопластиковые окна, утеплен фасад. На первом этаже идет капремонт покрытия пола. Сейчас строители приступили к цементно-песчаной стяжке.

Также начат ремонт спортивного класса. В планах – ремонт стен и потолка.

В опорном заведении в Саврани обучаются 670 детей. Оно также включает в себя три филиала – Дубиновский УВК (80 детей), Слюсаревский УВК (55 детей) и Ольшанскую школу (90 детей).

В Дубиновском УВК также проводятся работы: завершается ремонт крыши, идет утепление фасада и замена окон.