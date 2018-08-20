Поножовщина произошла вечером на Чкаловском пляже

По информации ГУНП, около 22 часов отдыхающие обнаружили на песке мужчину, истекающего кровью. На место незамедлительно вызвали медиков и полицию.

Пострадавший находился в бессознательном состоянии и потерял много крови. Причной стали несколько проникающих ножевых ранений. В крайне тяжелом состоянии он госпитализирован в ГКБ№1.

Полиция начала расследование по статье 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Проводится расследование. Принимаются меры к установлению личности преступника.