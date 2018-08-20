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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессу поступила новая партия вакцин против серьезных заболеваний

Категория: Новости


В Одессу поступила новая партия вакцин против серьезных заболеваний

  По информации департамента здравоохранения, в числе поступившей партии более двадцати двух тысяч доз вакцины «Полио Саблин» бельгийского производства от полиомиелита и около трех тысяч трехсот доз вакцины «Приорикс» так же бельгийского производства от кори, паротита и краснухи.

Все препараты распределены в родильные дома и детские медицинские центры города. Так же в медицинских центрах для детей и взрослых имеются вакцины «АДС-м» для профилактики дифтерии и столбняка. Все прививки делаются бесплатно.



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