Детский лагерь на Костанди передали киевлянам

Детский оздоровительный лагерь "Юный судоремонтник", который находится на одиннадцатой станции Большого Фонтана по адресу: ул. Костанди, 4, может пойти под застройку – его передали на 10 лет строительной фирме, созданной двумя киевлянами.

Об этом сообщает депутат Лилия Леонидова в Фасебоок.

По информации депутата, балансодержателем лагеря "Юный судоремонтник" является государственное предприятие "Одесский морской торговый порт", а сам детский лагерь уже передан в аренду.

Общая площадь комплекса составляет 2 тысячи 180,6 м2, чья стоимость независимой оценкой была определена в 7,3 млн грн.

Взять в аренду данный объект изъявила лишь одна компания - ООО "МП-Просперити", созданная всего год назад двумя киевлянами – Александром Кравченко и Игорем Стародубом. Договор аренды будет заключен на 10 лет с целевым использованием размещения оздоровительного учреждения для детей. При этом основным видом деятельности арендатора "МП-Просперити" является строительство жилых и нежилых зданий, а не работа детских лагерей.