В Измаиле из крана течет черная вода

В Измаиле из крана местной жительницы потекла черная вода.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала измаильчанка Любовь Пуйка.

Напомним, последние несколько дней Мелитополь испытывает перебои в подаче воды. Причиной тому масштабные ремонтные работы на водоводе.

Из-за гидроудара после ее включения вода в некоторых многоэтажках стала коричневой. И если это явление вполне объяснимо накопившейся в трубах ржавчиной, то чем объяснить голубой цвет воды, которая течет из крана у одной из жительниц Мелитополя, не известно.