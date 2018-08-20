 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Измаиле из крана течет черная вода

Категория: Новости

В Измаиле из крана течет черная вода

  В Измаиле из крана местной жительницы потекла черная вода.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала измаильчанка Любовь Пуйка.

Напомним, последние несколько дней Мелитополь испытывает перебои в подаче воды. Причиной тому масштабные ремонтные работы на водоводе.

Из-за гидроудара после ее включения вода в некоторых многоэтажках стала коричневой. И если это явление вполне объяснимо накопившейся в трубах ржавчиной, то чем объяснить голубой цвет воды, которая течет из крана у одной из жительниц Мелитополя, не известно.


Источник: Голос.UA



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 