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В селах Старая Некрасовка и Кислица Одесской области сняли карантин по АЧС

Категория: Новости

В селах Старая Некрасовка и Кислица Одесской области сняли карантин по АЧС

  Вчера, 21 августа, в Измаильской РГА состоялось внеочередное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ГЧПК) о снятии карантина по АЧС в селах Старая Некрасовка и Кислица.

О проведенных мероприятиях в соответствии с требованиями Плана мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания АЧС в обозначенных населенных пунктах и свинохозяйствах района проинформировал начальник Измаильского районного управления Госпродпотребслужбы Дмитрий Димов.

Как сообщил руководитель, в рамках мероприятий по ликвидации и недопущению распространения вспышки африканской чумы свиней подверглись эвтаназии и сожжено 2841 голов.

Комиссия единогласно приняла решение снять карантин по АЧС с сел Старая Некрасовка и Кислицы, а также свинохозяйств ПАО АК «Свобода» и ЧАО «Измаил-Наваско». Однако риск занесения заболевания представителями дикой фауны остается. Поэтому пользователям охотничьих угодий района дано указание продолжить проведение депопуляции диких свиней на подконтрольной территориях.

 


Источник: Новостной портал Бессарабии



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