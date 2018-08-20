На украино-молдавской границе упростят пересечение и введут электронный билет

В пункте пропуска «Паланка — Маяки — Удобное» на украинско-молдавской границе в ближайшем будущем планируется внедрение Электронного талона (E-Ticket). Такая система позволит упростить процесс пересечения государственной границы гражданами и транспортными средствами.

Согласно сообщению Государственной фискальной службы, вопросы разработки и внедрения Электронного талона обсуждались во время технической встречи в г. Одессе представителей таможенных и пограничных служб Украины и Республики Молдова с экспертами Миссии Европейского Союза по оказанию приграничной помощи Молдове и Украине.

Практическое применение электронного талона начнется с автоматического считывания номерных знаков транспортных средств видеосистемой, а также генерированием в системе электронной карты «E-Ticket» перед шлагбаумом со стороны въезда в пункт пропуска. После предъявления документов первой контролирующей службе (пограничная полиция Республики Молдова, или пограничная служба Украины), сотрудники служб будут вносить необходимую информацию в систему «E-Ticket», и эта информация автоматически будет доступна другим службам, осуществляющим контроль в пункте пропуска.

Запуск системы «E-Ticket» в пункте пропуска «Паланка» на молдавско-украинской границе планируется осуществить до конца текущего года в зависимости от финансирования проекта европейскими партнерами.