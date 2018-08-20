Трагический инцидент с двухмесячным малышом и его матерью произошел в Подольске Одесской области

Полицейские разыскали женщину, которая сбежала из дома с младенцем. Её ребенок был серьезно болен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Подольском районе произошел жуткий инцидент. У 36-летней женщины болел двухмесячный малыш. Родственники сообщили об этом в полицию, правоохранители вызвали карету скорой помощи. Однако женщина побоялась, что у неё отнимут сына и сбежала в лес. Она пряталась там с ребенком всю ночь, но полицейские проведя поиски смогла выйти на их след.

Когда их нашли, то сразу отправили в больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии и спустя времени умер. Результаты экспертизы указали воспаление легких. Ведется следствие в рамках уголовного производства по стт. 166 УК Украины. Женщине сообщили о подозрении и теперь ей грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.