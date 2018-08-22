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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Автобус «Кишинев-Затока» попал в страшное ДТП

Категория: Новости


Автобус «Кишинев-Затока» попал в страшное ДТП

  Трагедия произошла на трассе на территории Молдовы. Там в темное время суток автобус, следующий по маршруту из Затоки в Кишинев внезапно налетел на прицеп идущего впереди трактора.

В результате оба транспортных средства перевернулись, причем трактор вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Пежо».

Трое находившихся в легковом автомобиле людей погибли, а ребенок получил серьезные травмы и госпитализирован.

Кроме того, травмировались так же одиннадцать пассажиров автобуса, которые госпитализированы. Проводится расследование.

По предварительным данным, причиной столкновения могло стать то, что на прицепе, в который врезался автобус, отсутствовали габаритные огни.



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