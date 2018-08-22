Руководитель Одесской таможни отстранен от должности «по собственному желанию»

Об этом сам руководитель одесской таможни Александр Власов сообщил на брифинге в ГФС. Он публично обратился к и.о. руководителя ГФС Мирослава Продана отстранить его от занимаемой долженности на время проведения служебного расследования.

Отметим, что на параллельном брифинге в Генпрокуратуре глава ведомства Юрий Луценко рассказал о вопиющих фактах хищений на таможне, где по его словам, было украдено тридцать семь контейнеров с товаром на общую сумму сто пятьдесят миллионов гривен. При этом Генпрокурор возложил вину не только на одного задержанного сотрудника таможни, но и, как минимум, еще на начальника таможенного поста, без участия которого, по его убеждению, хищение такого масштаба вообще не могло произойти.

В то же время, по утверждению Александра Власова, таможня не имеет к данному преступлению отношения, поскольку «…данные контейнеры были арестованы по решению суда и по непонятным причинам размещены на хранение на складе, находящемся вне зоны ответственности таможни!»