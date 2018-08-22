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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Покушение на сотрудника одесского ЖКСа могло стать следствием конфликта вокруг одного из ОСМД

Категория: Новости


Покушение на сотрудника одесского ЖКСа могло стать следствием конфликта вокруг одного из ОСМД

  По информации корреспондента издания, в ходе расследования нападения на заместителя руководителя одного из ЖКСов Анатолия Шаповала рассматривается версия того, что причиной нападения мог стать конфликт вокруг руководимого им ОСМД .

Это многоэтажное здание в центральной части города, где в одном из помещений предприниматель пытался организовать «лото». Против чего выступали большинство жителей. По данному вопросу Анатолий Шаповал занял жесткую позицию. После чего год назад ему сожгли автомобиль.

Напомним, что накануне в Анатолия Шаповала, когда он сел в свой автомобиль, неизвестный совершил несколько выстрелов. Ранее предполагалось, что это травмат, однако, судя по полученным ранениям, речь идет о боевом оружии со сравнительно небольшой начальной скоростью пули.

Пострадавший находится в реанимационном отделении ГКБ№11 и, по словам главврача медучреждения, пули, пропавшие в брюшную полость и грудную клетку решено не удалять, поскольку это крайне небезопасно.

По его убеждению, пули в теле со временем капсулируются и человек может жить с ними в теле многие годы.



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