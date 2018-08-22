Одесские правоохранители задержали неадекватного водителя, который наехал на полицейского

Происшествие произошло накануне ночью. На Объездной дороге полицейские заметили автомобиль, который двигался с явными нарушениями правил дорожного движения. Однако, получив приказ остановиться, водитель буквально рванул с места и попытался уйти от преследования.

Он двигался на высокой скорости, нарушая правила движения и создавая аварийные ситуации. Которые не привели к трагическим последствиям только потому, что в ночное время на дорогах было мало машин.

Когда полицейские попробовали заблокировать его на проспекте Маршала Жукова, водитель просто наехал на полицейского! В реультате при помощи других экипажей «Мэрседес-спринтер» заблокировали через несколько кварталов. Водитель при задержании оказал сопротивление и угрождал плолицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и обеспечения меры пресечения.