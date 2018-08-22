Задержан иностранец, который хотел продать одесситок в Китай

22 августа одесские правоохранители помешали отправке украинок в Китайскую Народную Республику для оказания желающим услуг интимного характера на территории развлекательных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В аэропорту «Борисполь» правоохранительные органы разоблачили и задержали 34-х летнего гражданина КНР при попытке вывоза двух молодых одесситок. По данным следствия мужчина занимался вербовкой украинских женщин, оказавшихся в трудном, практически безвыходном материальном положении.

На первый взгляд все выглядело очень красиво. Гражданкам обещали “золотые горы” и прекрасные условия труда: перспективы, жизнь в апартаментах, питание и высокую заработную плату. Расходы на документы оплачивал организатор поездок при условии последующей компенсации за счет их зарплат.

Сейчас прокуратура Одесской области готовит подозрение иностранцу в совершении преступления и обращаться в суд с ходатайством о его аресте. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам торговли людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Следственно-оперативные мероприятия в уголовном производстве осуществляют работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Одесской области и сотрудники Главного центра оперативно-технических мероприятий Госпогранслужбы Украины.