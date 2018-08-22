Вблизи села Кучурган остановлена фура со спиртом

В Одесской области вблизи села Кучурган пограничники остановили грузовой автомобиль «DAF».

В кузове грузовика, который следовал в Одессу, находилось 35 бочек объемом 230 литров каждая, пять из них были наполнены спиртом. Стоимость сырья составила более 220 000 гривен, а грузовик оценен в 450 000 гривен. Обнаруженный груз и грузовик переданы представителям Национальной полиции.

В дальнейшем в селе Кучурган правоохранители изъяли еще шесть бочек со спиртом. Кроме того, в рамках следственных мероприятий были проведены обыски в домах нескольких жителей села. В результате обысков было обнаружено и изъято 600 литров спирта, более 160 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции под известными торговыми марками. Также выявлены почти тысяча пачек сигарет без акцизных марок, две тысячи пластиковых емкостей, различная тара.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». Продолжаются следственные мероприятия.