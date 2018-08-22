В Одесской области зафиксирована новая вспышка АЧС

Новая вспышка африканской чумы свиней задокументирована в Болградском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Данные обнародованы за период с 16 по 22 августа. За этот период всего по Украине зарегистрировано пять новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Согласно отчету о результатах исследования Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, вирус АЧС обнаружен у животных в ООО "Агропрайм", расположенном в селе Каракурт Болградского района Одесской области.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при соответствующих районных государственных администрациях, решением которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.