В Малиновском районе найден тайник с оружием

По информации ГУНП, в заброшенном котловане на улице Аэропортовской между бетонными блоками найден автомат «АКС» снаряженный магазином с семью боевыми патронами.

Автомат был аккуратно запакован, чтобы его не повредила пыль и мусор. По факту находки проводится расследование. Начато уголовное производство по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Отметим, что количество боеприпасов, обнаруженное в магазине, хватило бы всего на две коротких автоматных очереди.