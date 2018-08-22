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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Малиновском районе найден тайник с оружием

Категория: Новости


В Малиновском районе найден тайник с оружием

  По информации ГУНП, в заброшенном котловане на улице Аэропортовской между бетонными блоками найден автомат «АКС» снаряженный магазином с семью боевыми патронами.

Автомат был аккуратно запакован, чтобы его не повредила пыль и мусор. По факту находки проводится расследование. Начато уголовное производство по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Отметим, что количество боеприпасов, обнаруженное в магазине, хватило бы всего на две коротких автоматных очереди.



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