Почти как в песне…В Одессе из-за места на парковке один сосед зарезал другого

Трагедия произошла накануне на Черемушках. По информации ГУНП, во дворе одного из многоквартирных домов на улице Космонавтов между двумя соседями двадцати восьми и сорока пяти лет возник конфликт из-за парковки автомобиля.

Двадцати восьми летний одессит сделал замечание более старшему мужчине по поводу того, что тот ставит свой автомобиль перед его окнами. При этом в автомобиле часто срабатывала сигнализация. В результате между мужчинами возник конфликт, в следствие которого сорока пятилетний автовладелец внезапно выхватил складной нож и нанес оппоненту два проникающих удара. Один из них пришелся в область сердца.

Очевидцы незамедлительно вызвали полицейских и медиков, пострадавший был госпитализирован, но вскоре от полученных ран скончался в больнице. Нанесший ему смертельную рану задержан. Начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). За совершенное преступление ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.