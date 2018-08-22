В Одесской прокуратуре заявили о задержании исполнителей нападения на активистов

Одесские правоохранители задержали исполнителей покушения на главу Одесской организации “Народного Руха Украины” Михаила Кузаконя и редактора журнала “Громадське Слідство” Григория Козьму.

Об этом сообщили на общей пресс-конференции руководства прокуратуры Одесской области, ГУ НП в Одесской области и СБУ в Одесской области.

По словам прокурора области Олега Жученко, 23 августа задержаны 3 человека, с ними проводятся процессуальные действия, а суд должен вскоре избрать им меру пресечения. Кроме того, по ряду адресов в Одессе, Одесской области и других городах Украины проводятся обыски. Там изымается оружие и прочие предметы, вероятно связанные с подготовкой данного и ряда других преступлений.

Жученко также продемонстрировал изъятый у преступников карабин, мопед и шлем.

“Мы уже понимаем роли этих лиц и отрабатываем остальных фигурантов, возможно причастных к данному преступлению. Они задерживаются в порядке ст. 208 КПК, им сообщат подозрение”, – заявил Жученко.

Фигурантов этого дела также подозревают в совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем, силовики отказались отвечать на вопрос о том, известно ли что-либо о мотивах и заказчиках преступления, сославшись на тайну следствия.

Напомним, утром 2 августа на поселке Червоный хутор в автомобиль Козьмы “Тойота Авалон” на большой скорости врезался “ГАЗ”. Журналист успел выскочить из “Тойоты” и несколько раз выстрелил в водителя “ЗИЛа” из травматического пистолета, однако тот скрылся на мопеде.