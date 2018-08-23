В Одессе продают дачу Маразли на Лидерсовском бульваре

Одесский облсовет продает в частные руки памятник архитектуры на Лидерсовском бульваре, 13, который был взят в аренду всего год назад.

Комиссия по вопросам управления имуществом совместной собственности громад утвердила вывод оценщика по рыночной собственности объекта.

Вместе с памятником архитектуры и градостроительства в частные руки перейдут также другие старинные и подсобные здания, расположенные по этому адресу и не имеющие статуса памятника культурного наследия. Действующее законодательство позволяет арендатору коммунального имущества выкупать его напрямую у местных властей без проведения аукциона.

Решение о включении в перечень на приватизацию было принято еще в декабре .

Общая площадь территории на приватизацию составила 2 тысячи 646,6 м2, а новым владельцем станет частная фирма "Крок вперед".

По данным Управления, за прошлый год фирма оплатила в качестве арендной платы в областной бюджет 1 миллион 259 тысяч 952 гривен, то есть 40 гривен за м2 в месяц.

В то же время не удалось пока узнать, какова стоимость объекта. В протоколе комиссии отсутствует информация о цене, а на заседании комиссии отказались комментировать данный вопрос.