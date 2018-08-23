В Одесской области детей ромской национальности лишают права на образование

Координационный центр для детей ромской национальности в селе Жовтневое, Болградского района, Одесской области — сообщает о запугивании ромов.

Глава координационного центра — Лина Железняк сообщает о том что сельский совет Жовтневого — запугивает родителей ромских детей, происходит давка на педагогические коллективы с целью не допустить их к учёбе.

Со слов Лины Железняк — местный депутат от Аграрной партии — Владимир Лановой — координирует данный процесс.

Він відкрито на зустрічах говорить, що роми в селі не потрібні, нехай їдуть геть, бо немає людей – немає проблем. Ромам в селі треба створити тяжкі умови життя, вони поїдуть, а у місцевої влади не буде проблем.

Несмотря на возражения одела образования — депутат продолжает политику выдворения детей ромской национальности с дошкольных и школьных учреждений.

Ситуация обострилась на днях — когда главой местного Учебно-воспитательного комплекса была назначена новая директриса, которой депутат даёт прямые указания — не брать ромских детей.