Около двухсот гостиниц в Одессе проверили на соответствие «звезд»

Одесское областное территориальное отделение АМКУ проверило 199 предприятий, занимающихся гостиничным бизнесом. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Корчак.

По словам госслужащего, Антимонопольный комитет проверил гостиницы на правдивость предоставляемых услуг.

– Дело в том, что в задачи нашего комитета входит проверка различных предприятий на то, чтобы их данные соответствовали правде и не вводили клиента в обман. Так, мы решили проверить гостиницы, ведь существовало подозрение, что некоторые гостиницы на самом деле не соответствуют своим звездным показателям, – рассказал Дмитрий Корчак.

Однако к большому удивлению сотрудников Антимонопольного комитета, 198 гостиниц действительно соответствовали своим «звездам».

– Лишь одно предприятие, которое сдавало апартаменты, нарушило условия конкуренции, сообщив неверные данные. Мы направили руководству письмо, после которого они устранили нарушения, – подчеркнул госслужащий.

Он также добавил, что в планах отделения АМКУ проверить гостиницы на популярных курортах Одесской области, таких как Затока, Каролино-Бугаз и другие.