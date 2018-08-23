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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе активизировалась борьба с амброзией

Категория: Новости


В Одессе активизировалась борьба с амброзией

  По информации КП «Горзеленрест», сотрудники предприятия активно уничтожают заросли амброзии, которая вызывает аллергические реакции у многих одесситов и гостей города.

Начать решено с центральной, исторической части города.

Так, коммунальщики рапортуют об уничтожении кусов амброзии на улицах Пастера и Мечникова. При этом борьба с этим растением ведется при помощи препарата минерального происхождения «Бишофит». По информации экспертов, он не содержи гербицидов и является абсолютно безвредным для людей. При этом приводит к гибели амброзии.

Отметим, что кусты амброзии встречаются в Одессе практически повсеместно. Поэтому борьба с ней займет длительное время. К тому же поля, расположенные между аэропортом и Черемушками заросли амброзией практически сплошь.



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