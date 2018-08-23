Инфоксводоканал сообщил об ужесточении работы с должниками

В августе долги одесситов перед филиалом «Инфоксводоканал» выросли до рекордной цифры. Из-за жары, активного полива огородов и приусадебных участков, а также наступления периода консервации на зиму - абоненты расходуют гораздо больше воды. А вот платить за нее не спешат.

На сегодняшний день общий долг горожан за воду превысил 140 миллионов гривен, сказал директор юридического департамента филиала «Инфоксводоканал Юрий Турчанинов.

"Це вопіющий факт, який в свою чергу змушує водоканал вести діяльність щодо примусового стягнення цих боргів. Так, з початку 2018-го року водоканалом та зокрема юридичним департаментом було подано заяв та позовних заяв до судів різних юрисдикцій, позовів на суму більш ніж 7 мільйонів гривень".

С начала года сотрудникам юридического департамента через суд удалось взыскать с должников больше 30-ти миллионов гривен. Получить деньги филиал «Инфоксводоканал» может даже с банковских счетов или платежных карт через государственных и частных исполнителей.

"При отриманні виконавчого листа чи наказу суду приватний чи державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Одразу надсилає до банківських установ та інших установ запити, щодо наявності майна, наявності грошових коштів, наявності рахунків до банківських установ та інших джерел надходження доходів громадян, які заборгували даний борг. При отримані відповідей – накладає арешт на рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, пенсії, зарплати, стипендії та стягує з даних джерел, даний борг".

Практикуется и арест имущества. Так, с начала этого месяца, государственные и частные исполнители выписали больше 20-ти постановлений об аресте автомобилей. Среди них есть даже элитные марки: Лексус и Мерседес. Учитывая результативность метода, Инфоксводоканал планирует через исполнительную службу наложить арест на автомобили всех должников, по которым будет решение суда о взыскании задолженности.

"Проводиться дуже щільна та клопітлива робота щодо стягнення даної заборгованості. Такі як виїзди з державними вихованцями, приватними вихованцями до боржників та арешту їхнього майна. Тільки з початку серпня 2018-го року, який, до речі, ще не закінчився – було винесено більше 20-ти постанов державних та приватних виконавців щодо арешту та розшуку майна, а саме – автотранспортних засобів, які були направлені до Національної поліції, і які знаходяться зараз у стані розшуку".

Злостным неплательщикам сотрудники «Инфоксводоканала» вынуждены ограничивать предоставление услуг. В день специальная служба может ограничить от 20-ти до 50-ти домов. Но предприятие идет навстречу тем, кто временно не может платить за воду и дает согласие на рассрочку.

"Водоканал практикує угоди про розстрочення платежів. У випадку, якщо абонент звертається до нас, і ми закликаємо звертатися до нас з такими заявами, і водоканал іде назустріч і жодного разу не відмовив абоненту в наданні йому розстрочення. Оскільки він розуміє, що на даний момент у багатьох є важка ситуація з грошима і водоканал іде весь час назустріч".

В «Инфоксводоканале» напоминают о необходимости вовремя платить за водопользование. До 20 числа каждого месяца.