В Одессе упало дерево и повредило грузовик

В Одессе на улице Атамана Головатого произошло обрушение дерева. Вследствие данного ЧП пострадал грузовой автомобиль, благо там не было водителя, а кроме того, жители ближайшего дома остались вечером без электроэнергии.

Рухнувшее дерево помяло кабину водителя. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.

В сообщении, оставленном на Facebook в паблике "Дорожные хроники" отмечается, что пострадали жители дома №43 на Атамана Головатого, оставшиеся без электричества из-за оборванных рухнувшим деревом линий электропередач.