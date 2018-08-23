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  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе упало дерево и повредило грузовик

Категория: Новости

  В Одессе на улице Атамана Головатого произошло обрушение дерева. Вследствие данного ЧП пострадал грузовой автомобиль, благо там не было водителя, а кроме того, жители ближайшего дома остались вечером без электроэнергии.

Рухнувшее дерево помяло кабину водителя. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.

В сообщении, оставленном на Facebook в паблике "Дорожные хроники" отмечается, что пострадали жители дома №43 на Атамана Головатого, оставшиеся без электричества из-за оборванных рухнувшим деревом линий электропередач.


Источник: Взгляд из Одессы



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