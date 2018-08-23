Утром в центре Одессы женщина нанесла мужчине ножевое ранение

Сегодня в 9 утра на углу улиц Большой Арнаутской и Белинского прохожий нашел молодого мужчину с ножевым ранением в грудь.

Правоохранители установили личность 26-летнего пострадавшего, который был госпитализирован в ГКБ №1 с диагнозом «проникающее ножевое ранение левой брюшной стенки».

По горячим следам задержали женщину, которая нанесла ранение. Ею оказалась 35-летняя уроженка города Умани, которая была ранее судима Голосеевским судом города Киева по ст.115 ч.1 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемая уже дала правдивые показания.

Сведения о произошедшем внесены в ЕРДР по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения).