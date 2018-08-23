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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Утром в центре Одессы женщина нанесла мужчине ножевое ранение

Категория: Новости

Утром в центре Одессы женщина нанесла мужчине ножевое ранение

  Сегодня в 9 утра на углу улиц Большой Арнаутской и Белинского прохожий нашел молодого мужчину с ножевым ранением в грудь.

Правоохранители установили личность 26-летнего пострадавшего, который был госпитализирован в ГКБ №1 с диагнозом «проникающее ножевое ранение левой брюшной стенки».

По горячим следам задержали женщину, которая нанесла ранение. Ею оказалась 35-летняя уроженка города Умани, которая была ранее судима Голосеевским судом города Киева по ст.115 ч.1 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемая уже дала правдивые показания.

Сведения о произошедшем внесены в ЕРДР по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения).


Источник: Odessa online



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