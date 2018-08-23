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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе курсирует трамвай-выстака

Категория: Новости


В Одессе курсирует трамвай-выстака

  Передвижная экспозиция, посвященная Дню Независимости Украины, оборудована в одном из трамвайных вагонов.

Там представлены репродукции, на которых запечатлено, как одесситы отмечали праздник в течение последних лет.

Трамвайный вагон курсирует по маршруту №12. И, как сообщил нашему корреспонденту директор КП «Одесгорэлестротранс» Дмитрий Жеман, вагон-экспозиция будет курсировать по Одессе, по меньшей мере, до конца сентября.

За это время он будет работать на всех основных трамвайных маршрутах города.



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