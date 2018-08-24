СБУ уличила в систематических взятках должностное лицо Одесского филиала коммунального предприятия по регистрации недвижимости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в Одесской области.

Операция по разоблачению злоумышленницы проводилась совместно с прокуратурой.

Правоохранители установили, что должностное лицо систематически требовала от граждан деньги за регистрацию и перерегистрацию недвижимого имущества на территории региона.

Стоимость своих "услуг" злоумышленница оценивала от пятисот до 10 тыс. долларов США в зависимости от сложности и сроков оформления.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства шести тыс. долларов США за регистрацию разделения частных домов, которые находятся по одному юридическому адресу.

Сотрудники СБУ задержали взяточницу на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.