Полицейские задержали двух воровок в Одесской области

Как сообщили в ГУНП в Одесской области, в Великомихайловке ранее судимая 22-летняя девушка украла у местного жителя электродрель, шлифовальную машину и набор гаечных ключей. Ее задержали. Воровка рассказала, что хотела вещи продать.

А в одном из сел района 18-летняя девушка призналась в двух кражах. В первом случае она похитила из дома местного жителя электроплиту, краску и картину, а во втором детали для сеялки.

По всем эпизодам открыты уголовные производство по ст. 185 УК Украины (кража). Она предусматривает от 3 до 6 лет тюремного заключения.