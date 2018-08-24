Одесских автомобилистов ожидают временные ограничения

25 августа по причине проведения в Одессе на стадионе «Черноморец» футбольного матча между одесским «Черноморцем» и киевским «Динамо» в Одессе будут перекрыты прилегающие к парку участки.

Так, с 17:30 до 22:30 будут перекрыты улица Маразлиевская и Лидерсовский бульвар.

Кроме того, будет ограничено движение по участкам улицы Осипова между Успенкой и Бунина и Успенской от Маразлиевской до Канатной.

Поэтому правоохранители просят водителей заранее спланировать маршруты движения на означенный период.