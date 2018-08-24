Сорока пяти летний одессит, зарезавший из-за парковки своего двадцати восьми летнего соседа, взят под стражу

Согласно решению Киевского районного суда города Одессы, задержанный злоумышленник отправлен в СИЗО сроком на два месяца без права выхода под залог.

Напомним, что накануне между двумя соседями произошел конфликт из-за того, что один из них оставляет автомобиль под окнами другого. В результате автовладелец схватил складной нож и нанес оппоненту несколько проникающих ударов. От полученных ран двадцати восьми летний мужчина скончался в больнице.

Начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.