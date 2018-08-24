Мерзость во храме искусства

Скандально известная панк-группа «Хамерман уничтожает вирусы» выступала в Серебряковском зале Одесского художественного музея. Группе уже почти 21 год, но хоть какую-то известность исполнители приобрели совсем недавно, в июне этого года. Выступая в Ивано-Франковске, панки появились перед публикой почти в чем мать родила и таким образом шокировали тамошних жителей. Полиция вынуждена была открыть уголовное производство по статье о хулиганстве, а мэр-свободовец распорядился освятить дворец Потоцких, где прошел концерт.

Во время выступления в Одессе на голых плечах музыкантов были дешевые концертные пиджачки с искрой, на шеях — галстуки-бабочки, снизу из одежды присутствовали только красные кружевные трусы. Артисты исполнили дурацкие матерные песни, с сомнительным музыкальным сопровождением. У них даже не получилось создать атмосферу буйного разухабистого беснования! Все как-то было наиграно и картонно, как рога на бутафорской каске солиста. Все было притянуто за уши. Однако директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду концерт понравился, о чем он поспешил сообщить в Facebook, но пожаловался на негативные комментарии.

Коллектив выступал в музее по приглашению директора Александра Ройтбурда, который, комментируя публикации в прессе, призвал одесситов «не читать говноресурсы, а постараться самим определить, что хорошо, а что плохо… Слова в текстах, действительно, встречаются разные, но эти слова использовали многие авторы — от Пушкина до Подервянского», — резюмировал Ройтбурд.

Поминая в суе обоих Александров Сергеевичей, Ройтбурд откровенно лукавит, не замечая, что оба творца обладают талантом и популярность они обрели не благодаря площадному эпатажу, а благодаря яркому образному тексту, вооруженному глубинными смыслами. Даже ненормативная лексика Подеревянского не является самоцелью, а верно служит созданию образа, точно передавая его колорит и народную выразительность.

Александра Ройтбурда, мы знаем, как скандального художника, изображавшего на своих полотнах нетрадиционные виды секса. Как известно, в этом году, в нарушение закона он был назначен директором Одесского художественно музея.

Дерьмо в храм искусства Александр Ройтбурд пытался тащить уже давно, еще в те времена, когда он был простым художником, а не государственным чиновником. Старые работники музея до сих пор в ужасе рассказывают, как дурно пахло от работ Ройтбурда выставленных в зале музея. Как оказалось, автор использовал человеческие экскременты в качестве лессировочного слоя для создания обобщенного образа. К сожалению, тащить в музей всякую дрянь это для Ройбурда не просто омерзительная традиция, это способ выживания в профессии! Не обладая художественным талантом, он пошел по пути эпатажа, компенсируя скандальной известностью собственную бездарность.

Враги традиционного общества не брезгливы. С каким воодушевлением сервировали они эту незамысловатую «сенсацию», пронизанную провинциальным душком, подобранную где-то на задворках евро толерантности!

Отчего именно после «Революции Достоинства» воспрянула эта омерзительная рать похабников и извращенцев? Почему в ее объятия попали отдельные представители так называемой «патриотической» интеллигенции, которые в этой компании выглядят достаточно странно? Зачем они становятся в позу менторов, чуть ли не охранителей наших нравов и делают вид, будто защищают этих отщепенцев «от имени» патриотической интеллигенции? Возможно это несамостоятельное желание примкнуть к извращенному воображению западных пропагандистов, а может их толкает к этому более меркантильные соображения?!