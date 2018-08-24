Только за одни сутки в Одесской области спасатели более сорока раз выезжали на пожары

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, в основном это были возгорания сухой травы, камыша и мусора.
Самый серьезный пожар произошел в Измаильском районе. Там горела территория, используемая под свалку для бытовых отходов в районе села Степановка.
Пожар охватил площадь более пятнадцати гектаров и для того, чтобы его погасить понадобилось около десяти часов.
По данным спасателей, основными причинами возгораний стали нарушения правил техники безопасности, а также сухая и ветреная погода.