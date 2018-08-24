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  • Просмотров: 68
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Только за одни сутки в Одесской области спасатели более сорока раз выезжали на пожары

Категория: Новости


Только за одни сутки в Одесской области спасатели более сорока раз выезжали на пожары

По информации ГСЧС, в основном это были возгорания сухой травы, камыша и мусора.

Самый серьезный пожар произошел в Измаильском районе. Там горела территория, используемая под свалку для бытовых отходов в районе села Степановка.

Пожар охватил площадь более пятнадцати гектаров и для того, чтобы его погасить понадобилось около десяти часов.

По данным спасателей, основными причинами возгораний стали нарушения правил техники безопасности, а также сухая и ветреная погода.



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