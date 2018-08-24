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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Пограничники в Черноморском порту задержали партию контрабандного товара

Категория: Новости

Пограничники в Черноморском порту задержали партию контрабандного товара

Как сообщили в госпогранслужбе Украины, одесские пограничники выявили в Черноморском порту контрабандную партию капсул для электронных сигарет.

На судно, которое отправлялось в Турцию, прибыл автомобиль марки «Mercedes» азербайджанской регистрации. В результате совместного осмотра легковушки пограничниками вместе с работниками фискальной службы был обнаружен тайник. В салоне иномарки внутри водительского и пассажирского сидений было найдено 840 пачек капсул для электронных сигарет.

Пограничники в Черноморском порту задержали партию контрабандного товара

Пограничники в Черноморском порту задержали партию контрабандного товара

 

На данный момент даётся оценка найденному товару. Обнаруженные капсулы были переданы сотрудникам фискальной службы.



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