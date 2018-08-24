Леонид Штекель: Порошенко откровенно плюёт в лицо русскоязычным избирателям

Одесский журналист и активист Евромайдана Леонид Штекель отрицательно отреагировал на предвыборные плакаты с цитатами президента Украины Петра Порошенко «Армия! Мова! Вира! Мы йдемо своим шляхом!» Об этом Штекель написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Проезжая на автобусе, увидел новый плакат Порошенко и… офонарел. Когда, кажется, два года назад я впервые писал статью против введения квот на украинский язык на радио, то говорил о том, что это чисто предвыборная акция, откровенный популистский подкуп украиноязычного избирателя, я всё-таки не думал, что Порошенко будет готов так откровенно плюнуть в лицо русскоязычным избирателям», — признался одесский активист.

По его словам, новые предвыборные плакаты президента свидетельствуют о том, что «Порошенко решил всё поставить на цинизм» и готов буквально на всё ради сохранения своей власти.

«Напомню, что в 2014 году основными лозунгами Порошенко были децентрализация власти, демократия, реформы, путь в Европу. Ничего из этого, кроме безвиза, к которому лично Порошенко не имеет никакого отношения, сделано не было. Вместо децентрализации власти — её усиление… Вместо реформ — полная сохранность бюрократической сущности нашей страны. Назвать демократией наш бардак — это просто не понимать сути происходящего», — возмутился «майдановец».

Он также обвинил действующую украинскую власть в «религиозных играх».

«Это именно Порошенко сделал так, что вопрос языка обрел характер языковой войны. Это именно Порошенко превратил вопрос языка в дилемму: или язык, или демократия. Так что лозунг Порошенко абсолютно искренний: он не обещает демократию, он обещает торжество "мовы"», — добавил Леонид Штекель.

Напомним, что в ноябре 2016 года этот активист вошёл в число одесских журналистов, подписавших публичную жалобу на проводимую в стране политику украинизации.

«Авторы проекта закона не считают русскоязычного украинского зрителя, слушателя и читателя вправе получать информацию на том языке, на котором он хочет её получать. Они вообще не считают русскоязычных граждан Украины людьми, обладающими своими правами. Это лишь безответная масса, обязанная исполнять волю вождей», — заявил тогда сторонник Евромайдана.